Beklenen yağış gelmemesi çiftçiyi endişelendiriyor

Ocak ayının bitmesine rağmen toprakların kuru olduğuna değinen çiftçi İsmail Bostan, "Buğdaylarımız yağış istiyor" dedi.

Havanın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle kuraklığın toprağa olan etkisi, çiftçilerde endişe oluşturuyor. Gelecek aylarda da istenilen seviyede yağış olmazsa farklı sorunlara yol açabileceği düşünülüyor.

“Dikkatli ve kontrollü şekilde kullanılmasını tavsiye ediyoruz”

Sinoplu ziraatçı Ahmet Ertuğral, hava şartları aynı seviyelerde seyrederse çiftçilerin büyük zarar göreceğini kaydetti. Ertuğral, “Kuraklık bütün tarım ürünlerini pahalılaştıracak, tarım pahalılaşırsa hayat daha pahalılaşacak ve insanlar gıdayı pahalıya temin edecek. Bundan sonra damla sulamaya geçilmesi lazım, vahşi sulamaya son verilmesi lazım. Bu sulama sistemleriyle akarsuları, gölleri, barajları çok dikkatli ve kontrollü şekilde kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Ormanlar yağmuru çeker, bu nedenle ormanlarımızı da korumalıyız, vahşice katletmemeliyiz” diye konuştu.

“Buğdaylarımız yağmur istiyor”

Çiftçi İsmail Bostan, “Havaların kurak gitmesi nedeniyle yerlerimiz ocak ayının sonuna geldik ama kupkuru. Buğdaylarımız yağmur istiyor. Son 52-53 yılın en kurak yılını yaşıyoruz, eğer böyle giderse ve şubat-mart aylarında da yağış olmazsa sıkıntı yaşarız. Baraj seviyesi zaten tehlikeli seviyelere düşmüş durumda. Barajların suyunun bu kadar seviyesinin düşmemesi için derelere ufak göletler yapılabilir” dedi.