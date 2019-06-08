Bektaşağa Panayırı başladı

Sinop'un önemli bir kültürel mirası haline gelen ve her yıl düzenlenen Bektaşaga Panayırı bu yıl da büyük bir katılımla yapılıyor.

Sinop'un Bektaşağa köyünde bugün başlayan Bektaşağa Panayırı ve Hıdrellez Şenlikleri iki gün boyunca Sinop başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden bir çok esnaf ve vatandaşı misafir edecek.

Sinop'ta 1946 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bektaşağa Panayırı, bu yılda büyük bir katılımla gerçekleşiyor. Sinop dışında, Bafra, Trabzon, Ordu, Samsun ve Kastamonu'dan da esnafların stant açtığı panayırda, Sinop esnafının büyük kısmı da panayıra destek veriyor. Bektaşağa Panayırı'na her yıl İzmir ve Balıkesir'den gelen Roman vatandaşlar da renklilik katıyor. Sırık kebabından, birçok yiyeceğe de ev sahipliği yapan panayırda, birçok ürünü piyasa fiyatının altında bulmak mümkün.

Bu yıl yapılan karakucak güreşleri ise panayıra renk kattı.