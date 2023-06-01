Bektaşağa şenlikleri 10-11 Haziran'da düzenlenecek

Sinop'ta her yıl düzenlenen Bektaşağa Hıdrellez Şenlikleri'nin 10-11 Haziran tarihlerinde yapılacağı bildirildi.

Her sene özellikle Bafra'dan, Trabzon'dan, Ordu'dan Samsun'dan ve birçok ilden Sinop'a gelen esnaf ürünlerini Bektaşağa Hıdrellez Şenliklerinde sergiliyor. Sinopluların da ilgisinin yoğun olduğu şenliğin 10-11 Haziran tarihinde gerçekleşeceği açıklandı.

Bektaşağa köyü Muhtarı Ercan Göçgün, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri Bektaşağa Hıdrellez Şenliklerinin 10-11 Haziran tarihlerinde yapılacağını belirtti. Göçgün hava şartlarının uygun olmaması halinde şenliklerin farklı bir tarihe erteleneceğini de aktardı.