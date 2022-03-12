Belediye çöp aracında yangın paniği

Sinop'ta sönmeden çöp arabasına dökülen kül yangına neden oldu, araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 17.30 sıralarında kent merkezi Kaleyazısı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop Belediyesi'ne ait küçük çöp kamyonetinin kasasından dumanlar yükselmeye başladı. Kamyonetin kasasında yangın başladığını fark eden görevliler, durumu itfaiye birimlerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevler büyümeden yangını söndürmeyi başardı. Meydana gelen yangına, çöplüğe bırakılan henüz sönmemiş küllerin neden olduğu öğrenildi. Görevlilerin, fark etmeyerek tam sönmemiş külleri kasaya boşaltmasıyla diğer çöplere sarmaya başladığı ifade edildi. Çıkan yangın çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, belediyenin resmi çöp aracında maddi hasar meydana geldi.