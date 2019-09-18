Belediye temizlik ekipleri, Adabaşı'ndaki çöpleri temizledi

Sinop'un Adabaşı mevkisinde geçen günlerde gündeme gelen çöpler, belediye temizlik ekipleri tarafından toplandı.

Geçtiğimiz günlerde Adabaşı'na dökülen çöplerin tepki almasının ardından harekete geçen Sinop Belediyesi, yaptığı açıklamada kameralardan gerekli kontrollerin yapılacağını ve bu çöpleri atan kişilerin tespit edilmeye çalışılacağını belirtilmişti. Ardından bir çöp kamyonu, bir çöp kamyoneti ve bir kepçe ile Adabaşı mevkisini dolaşarak belirtilen yerlerdeki toplu çöp yığınlarını toplama çalışmaları yaptı. Konuyla ilgili Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Oktay, “Adabaşı'nı temizleme çalışması başlattık, yapılan bu kirliliği ortadan kaldırıyoruz. Fakat bir daha olmaması temennimiz. Gerekli önlemleri alıyoruz” dedi.