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Belediyeden okullara dezenfektan stantları

Türkeli Belediyesi tarafından korona virüs salgınını önlemek için okullara dağıtılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne dezenfektan stantları, maske ve el dezenfektanı teslim edildi.


2020-2021 eğitim-öğretim yılının açılması üzerine Belediye Başkan Vekili Adem Can, AK Parti İlçe Başkanı Turan Yıldırım ve Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Aslan ile birlikte İlçe Milli Eğitim müdürü Recep Anar'a ziyaret edilerek, belediyenin temin etmiş olduğu çocuklar için özel üretilmiş maske, el dezenfektanı ve belediyenin kendi imkanları ile ürettiği pedallı dezenfektan stantları teslim edildi.


Türkeli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, bundan sonraki süreçte de Milli Eğitim camiasına Belediye olarak desteklerin aralıksız olarak süreceği belirtildi.

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