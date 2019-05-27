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Belediyeden yol ve çevre düzenleme çalışmaları

Türkeli Belediyesi tarafından Cumhuriyet ve Erdembey Caddelerinde yol ve çevre düzenleme çalışmaları başlatıldı.


Türkeli ilçesinde yaz aylarında ilçede yaşanan nüfus artışı nedeniyle trafik akışında yaşanan olumsuzlukları en aza indirmek için Türkeli Belediyesi, yol ve çevre düzenleme çalışmalarına başladı. Yol ve çevre düzenleme çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Veysel Şahin yaptığı açıklamada, yaz aylarında yaşanan nüfus artışından dolayı önceki yıllarda trafik akışında olumsuzluklar yaşandığını, bunun önüne geçmek için de vatandaşlarla anket yöntemiyle sorular yöneltildiğini söyledi.


Şahin, anket çalışmasının sonuçlandığını ve Ramazan Bayramı sonrasında uygulanacağını ifade ederek, "Şu anda ekibimizle birlikte trafiğin yoğun olduğu Cumhuriyet ve Erdembey Caddelerinde zamanla bozulan ve engebe oluşan bölümlerde düzenlemeler yapıyoruz. Anket çalışmamız bitti, vatandaşlarla yaptığımız birebir görüşmeler sonucunda yolun araç parkına izin verilip, verilmeyeceği belirlenecek" dedi.

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