İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Beton mikseri şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Sinop’un Erfelek ilçesinde beton mikserinin şarampole yuvarlandığı kazada sürücü yaralandı.

Sinop'un Erfelek ilçesinde beton mikserinin şarampole yuvarlandığı kazada sürücü yaralandı.


Kaza, Sinop'un Erfelek ilçesi Gavur Ovası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğan Ekmekçi'nin kullandığı 57 KE 915 plakalı beton mikseri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada Doğan Ekmekçi yaralandı. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan yaralı, 112 ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.