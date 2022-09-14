Binali Yıldırım: “20 yıl boyunca hayata AK Parti'yle gözlerini açanların kıyaslayacağı başka bir iktidar yok”

20 yıl boyunca hayata AK Parti'yle gözlerini açanların kıyaslayacağı başka bir iktidar yok, başka bir lider de yok” dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, bir dizi ziyaretler için Sinop'a geldi. Yıldırım'ı tarifeli uçakla indiği Sinop Havalimanı'nda Vali Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun ve beraberindeki heyet karşıladı. Valilik binası önünde kamu kurum amirlerinin karşılaması sonrasında Valilik Anı Defterini imzalayan Yıldırım, Sakarya Caddesi üzerinde esnafları ziyaret ederek kolaylıklar diledi. AK Parti Sinop İl Başkanlığı binasında partililerle bir araya gelen Yıldırım, 21 yıllık AK Parti iktidarıyla 20'li yaşlarında olan gençlerin kendilerini kıyaslayacakları başka bir iktidar olmadığını belirtti, 2023'ün Türkiye için iki nedenle önemli olduğuna vurgu yaptı.

“Ülkemizi nereden nereye getirdiğimizi herkes görüyor takdir ediyor”

Son 21 yıl içinde doğanların bugün hayata atıldıklarını söyleyen Binali Yıldırım, “Dile kolay 21 yıl önce doğan yavrularımız bugün askerliğini yaptı, evlilik yaptı hayata atıldılar. Onlar oy da kullanıyor. O şu anlama geliyor, aslında 20 yıl boyunca hayata AK Parti'yle gözlerini açanların kıyaslayacağı başka bir iktidar yok, başka bir lider de yok. Onlar 1990'ları hatırlamıyor, 28 Şubat'ı 5 Nisan ekonomik krizini, 2000-2001 krizini bankaların batışını büyüklerden duyuyorlar. 1980 darbesini bilmiyorlar. 1970'li yılları bilmiyorlar, 1950'leri hiç söylemiyorum 1960 darbesini biz de hatırlamıyoruz çocuktuk o zaman. Şimdi velhasıl, geçen 20 yıl içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi nereden nereye getirdiğimizi dost düşman herkes görüyor takdir ediyor” diye konuştu.

“Geçtiğimiz çeyrekte 11,4 büyümeyi gerçekleştirdik”

Yapılan gelişimlerden bahseden Yıldırım, “Türkiye'yi milli gelirde 4 kat büyüttük. Yollarımızı 6 kat arttırdık, havaalanlarımızı 2 kat arttırdık. Şehir hastaneleriyle okullarıyla sanayi tesisleriyle muazzam bir ilerleme kaydettik. Biz iktidara geldiğimizde 20 milyon çalışan vardı, bugün 31 milyon çalışan var. Dünya krizden krize koşarken geçtiğimiz çeyrekte 11,4 büyümeyi gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşına değinen Yıldırım, “Birçok sıkıntıya rağmen, pandemiye yüksek enflasyona rağmen ve kuzeyimizde devam eden savaşa rağmen. Buradan kuş uçuşu 45 dakika kuzeyimizde bir savaş var. Bunun en fazla etkilediği yer Sinop ve ülke olarak en fazla etkilediği Türkiye. Dolayısıyla 2023 iki bakımdan önemli; birincisi 2023'te Cumhuriyetimiz 100 yaşına ulaşıyor. Devletlerin tarihinde 100 yıl çok uzun bir süre değil, Osmanlı'nın 619 yıl 3 kıtada hüküm sürdüğünü düşünürsek 100 yıl kısa bir süre sayılır devletler için. İkincisi de yeni yüz yıla hazırlanıyoruz, birinci milenyumdan ikinci yüzyıla geçişte de tekrar cumhurbaşkanı seçeceğiz. Cumhurbaşkanımıza Sinop hep yüksek destek verdi, hatırladığım yüzde 65'ler civarında desteği var. Ama bu yetmez” ifadelerini kullandı.

Program sonrasında AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Boyabat'ta okul açılışı gerçekleştirecek.