Binali Yıldırım'ın hediye ettiği Türk bayrağını köyün en tepesine diktiler

Sinop'un Boyabat ilçesi Alibeyli köyünde yaşayanlar, AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım'ın kendilerine hediye gönderdiği Türk bayrağını köyün en yüksek tepesine dikti.

Boyabat'a bağlı Alibeyli Köyü Muhtarı Güngör Hazer ve köylüler, AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım'ın kendilerine hediye olarak gönderdiği 3 metrelik Türk bayrağını 12 metrelik direk ile köyün en yüksek tepesine dikti. Muhtar Hazer, Binali Yıldırım'ın Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazasından dolayı geçmiş olsun dileklerini bu şekilde iletmek istediklerini ifade etti.

Alibeyli Köyü Muhtarı Güngör Hazer, köy halkının köyün en yüksek tepesine dikmek için bayrak talep ettiklerini belirterek, “Biz de ağabeyim İbrahim Hazer aracılığıyla, 12 metrelik direk ve 3 metreye 2 metre ebadında bayrağımızı Allah'ın izniyle köyün en yüksek tepesine diktik. Son Başbakanımız Binali Yıldırım'ın Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazasında yaralanmasından duyduğumuz üzüntüde de kendisine moral olması açısından geçmiş olsun dileklerimizle böyle bir video çektik” diye konuştu.

Muhtar Hazer, eski Başbakan Binali Yıldırım'ın daha önce evlerini ziyaret ettiğini söyledi. Hazer, “Binali Bey daha önce de Sinop'ta ve ilçemizde katıldığı, ağabeyimin daveti üzerine köyümüzde ailemizi ziyarette bulunmuştur. Kendisini ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz, Allah devletimizin ve milletimizin başından eksik etmesin. Benim de muhtar olarak prensibim Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi bir olacağız, diri olacağız, hep beraber Türkiye olacağız” dedi.