"Bir Bilenle Bilge Nesil” ödül töreni

Sinop'ta "Bir Bilenle Bilge Nesil” kitap okuma ve kompozisyon ödül töreni gerçekleştirildi.

Genç Memur-Sen ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 81 ilde düzenlenen “Bir Bilenle Bilge Nesil” kitap okuma ve kompozisyon ödül töreni Sinop'ta da yapıldı.

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanatı Okulu konferans salonunda gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, projenin Sinop'ta da uygulanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken öğrencilerin gerek başarılarının arttırılmasında gerekse de zamanlarının yararlı olarak değerlendirilmesinde katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Tören, meddah ve Hacivat-Karagöz gösterileri ile dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Törene Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Harun Köksalan, okul müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.