Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen, Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü önderliğinde il genelinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde gerçekleşen ‘Bir Kitap da Sen Anlat Yarışması İl Finali' gerçekleşti.

İlk önce okullarda ve ilçelerde birincilik etkinlikleri düzenlenen yarışmalar sona erdi. Bu proje kapsamında Sinop il genelinde öğrencilerin 20 binden fazla kitap okunmasına teşvik edildi. Düzenlenen yarışma sonunda ilkokul düzeyinde birinci Defne Cömert, ikinci Cemile Nehir Özdemir, üçüncü Şeref Doğan, dördüncü ise Ece Kütük oldu.

Ortaokul düzeyinde birinci Merve Begüm Kara, ikinci Bilge Damla Şahin, üçüncü Cansu Yaman ve dördüncü Hacer Cort oldu.

Lise düzeyinde il birincisi Yunus Emre Gezgin, ikinci Talha Ubeydullah Yılmaz, üçüncü Aysun Çetin ve dördüncü Elvide Canan Çalışkan oldu.

Düzenlenen yarışma bitiminde il birincilerine bisiklet, ikinci ve üçüncülere gram altın, dördüncülere ise kitap hediye edildi.

İl birincilerine hediyelerini takdim eden ve sonrasında konuşma yapan Sinop İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Ercan, “Allah'ımızın insanoğluna ilk emri ‘Oku' dur. Okuyan insan kolay kolay kandırılamaz, sık sık bunalıma giremez çünkü kitap büyülü bir şekilde insanı rahatlatır. Kitap okuma alışkanlığını küçük yaşlardan çocuklarımıza aşılamalıyız ki gelişme evresinde aklı başında bireyler yetişsin, büyüdüğü zaman yaşıtlarından daha kültürlü, daha bilgili olur. Bu proje kapsamında Sinop'ta 20 bin kitap okunması sağlandı. Bu kitap okuma alışkanlığının sadece yarışma için kalmamasını diliyoruz” dedi.