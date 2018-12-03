Bir kotrayı 15 günde yapıyor

Sinop'ta 64 yaşındaki Tarık Arat, el işçiliğiyle yaptığı bir kotrayı 15 günde tamamlıyor.

Sinop'un Gerze ilçesinde yaşayan Tarık Arat, Sinop'a özgü kotraları el emeği göz nuru ile yapıyor. Arat, projeye dayalı olarak yaptığı ve büyük emek verdiği kotraları 40 liradan satışa sunuyor.

En basit kotra çalışmasının 15 gün sürdüğünü belirten Arat, “Burada biz maket tekneler, kayıklar, gemici tekneleri, yelkenler yapıyoruz. Ama projeye dayalı yapıyoruz. Ağaçtan oyma değil. İşçiliği biraz fazladır. Yapım aşaması uzun sürüyor. Ama güzel tekneler oluyor. En basiti 15 gün sürüyor. Yazları kotralardan sergi açıyoruz. Onlardan teşhir ederek satışa sunuyoruz. Kış ayı boyunca İŞKUR ile beraber çalışmalar yapıyoruz” dedi.