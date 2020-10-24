'Bisiklet ve motosiklet satışlarında patlama yaşanıyor'

Sinop'ta korona virüs motosiklet ve bisiklet satışlarına olan ilgiyi artırdı. Virüsten dolayı toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyen vatandaşlar, motosiklet ve bisiklete yöneldi.

Sosyal mesafe kuralına uyan bazı vatandaşlar, çeşitli önlemlerin alınmasına rağmen tedirgin olarak otobüslerden uzak duruyor.

Korona virüs salgını nedeniyle kalabalık içine girmekten çekinen vatandaşlar, toplu taşımadan uzak durarak motosiklet ve bisiklete yöneldi. Salgın sonrası, bisiklet ve motosiklet satışlarının ciddi oranda artış yaşandığı belirtildi.

"Yok sattık"

Motosiklet ve bisiklet ticaretiyle uğraşan Cüneyt Kozanoğlu(37), bisiklet ve motosiklet satışlarında patlama yaşadıklarını dile getirdi. Satışlardaki artışı pandemi nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanmak istenmemesine bağlayan Kozanoğlu, "Korona virüsten dolayı işlerimizde bir durgunluk olacağını düşünüyorduk. Lakin öyle olmadı, bu sene yaz sezonu çok yoğun geçti. Hatta yok sattık desek yeridir. Tamamen yanıldık. Vatandaşlar virüsten dolayı şahsi kendi araçlarını kullanmaya yöneldi. Bunun en güzel örneği de motosiklet oldu. Motosiklete yönelik baya bir talep oldu. Satışlar bu sene gayet iyiydi. Motosiklete şahsi olarak kişiler tek başına bindikleri için bu sene satışlarda bayağı bir yoğunluk oldu. Keza bisiklet satışları da öle oldu. Karne hediyeleri olsun doğum günü hediyeleri olsun bu sene en çok bisiklet tercih edildi. Bu sebeple bisiklet satışlarında yoğunluk oldu. Hata şu anda fabrikalarda belli bir jant bisiklet yok. Fabrikalar bile yanıldı. Bisiklet stoklarında bile şu anda sıkıntı var" dedi.

Yüzde 75 artış

Satışlarda yüzde 75 artış yaşadıklarını dile getiren Kozanoğlu, ”Geçen seneye kıyaslarsak motosiklet ve bisiklet satışlarımız yüzde 75 arttı. Motor ve bisiklet fiyatlarında artış var. Dolar endeksli oldu için gecen seneye oranlarda fiyatlarda artış oldu. Şu anda en düşük motor 49 cc 8 bin TL civarında, gücüne göre 100 bin TL'ye kadar motor var. Şu an müşterilerimiz 49 cc motorları tercih ediyorlar. Çünkü bu motorlar araç ehliyetiyle kullanabiliyorlar. Vergisi yok, sigorta mecburiyeti yok. Biraz avantajlı olduğu için çoğu müşterilerimiz bu yüzden tercih ediyor" dedi.