"Bisiklete Biniyorum Camiye Gidiyorum" projesi

'sü düzenlenen ve Boyabat Kaymakamlığı onayında gerçekleştirilen "Bisiklete Biniyorum Camiye Gidiyorum, Hem Sağlıklıyım Hem Huzurluyum" isimli projede sona gelindi.

Bu yıl proje kapsamında emniyet ve jandarma eskortluğunda bisikletlerle Bağlıca, Alibeyli, Karacaören ve Çatpınar Köylerine gidildi. Bu yıl kız öğrencilerin de katıldığı projede Boyabat'ın yakın köylerine üç yılda yaklaşık 130 kilometre bisikletle seyahat gerçekleştirildi ve 38 vakit namaz cemaatle kılındı.

Projenin amacını öğrencilerin düzenli spor yapma alışkanlığı kazanmaları ve namaz bilincini gezerek-eğlenerek kazanmaları olduğunu açıklayan Okul Müdürü Halil Gündoğdu, “Öğrenilen bilgilerin kalıcı ve faydalı olması öğrendiklerinin günlük yaşantısında karşılık bulmasıyla mümkündür. Bizler de eğitimi dört duvar arasına hapsetmeden her zaman ve her yerde eğitim felsefesiyle öğrenilenlerin kalıcı, zevkli ve faydalı hale gelmesi için çeşitli etkinlik ve projeler gerçekleştiriyoruz. Bizim bir imam hatip ortaokulu olarak öğrencilerimizin maddi ve manevi eğitimleri yanında sosyal, sportif ve kültürel yönden de gelişmelerine katkı sağlamak amaçlarımız arasındadır” dedi.