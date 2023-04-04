Bisikletli çocuk aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Sinop'ta bisikletiyle yola fırlayan çocuk, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.

Sinop Camikebir Mahallesi Demirci Sokak'ta evlerinin önünde bisiklet süren bir çocuk, bisikletin kontrolünü kaybedince yola fırladı. Sokakta seyir halinde olan sürücü, çocuğu fark edip ani fren yaptı. Sürücünün dikkati sayesinde çocuk aracın altında kalmaktan kurtuldu. Korku dolu bakışları araç kamerasına yansıyan çocuk, bisikletle yoluna devam etti.