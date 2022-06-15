Böbrek taşı düşürdüğüne inanılan eşkina balığındaki taşlar 5 TL'den alıcı buluyor

Karadeniz'de nadir avlanan bir balık türü olan 'eşkina kötek' balığının kafasında taşıdığı taşların böbrek taşı rahatsızlığına iyi geldiğine inanılıyor. Özellikle aktarlarda satılan taş, balığın kafatasının ikiye bölünmesiyle orta kısımdaki kıkırdaksı doku içerisinden çıkarılıyor. Nadir olarak balıkçıların ağına takılan balığın kafasından çıkarılan taşlar, un kıvamına gelecek şekilde dövüldükten sonra limonda bekletilip içildiğinde böbrek taşını düşürdüğüne inanılıyor.

“Çok teşekkür eden arkadaşlarım var”

Sinop'ta tanesi 5 TL'den satışı yapılan taşlara ilginin yoğun olduğunu söyleyen balıkçı İbrahim Gündoğdu, "Bu balık daha çok bizim Karadeniz bölgemizde olur. Bu balığın kafasının sağında ve solunda tırnak büyüklüğünde taşlar vardır. Bunları havanda dövüyorsunuz, yarım çay bardağı limon sıkıyorsunuz. 2 tane 2 tane, 3 tane 3 tane yapıyorsunuz; bir gün bekletiyorsunuz. Ertesi gün bir çay kalığı zeytinyağı ile beraber aç karnına içiyorsunuz. Bu seansı en az 1 hafta devam ettiriyorsunuz ve çok faydasını gören arkadaşlarımız var sürekli de alıyorlar bizden. Taşları kullanıp bana gelen ve çok teşekkür eden arkadaşlarım var. Taşların sayesinde böbrek taşı düşürdüğünü söyleyenler çok” dedi. Gündoğdu, eşkina balığının kilosunun ise 70 TL olduğunu sözlerine ekledi.