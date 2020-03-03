Bölge birincisi olan Türkelili öğrenci ödüllendirildi

ve 8. sınıfları arasında düzenlenen kompozisyon yarışmasında Türkeli İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Mustafa Sinanoğlu'nun eseri bölge birincisi oldu.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği 22 Mart ve 8. sınıfları arasında "Su ve İklim Değişikliği" konulu düzenlenen kompozisyon yarışmasında Karadeniz Bölge Birincisi olan Türkeli İmam Hatip Ortaokulu 8/A sınıfı öğrencisi Mustafa Sinanoğlu, Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak'ı makamında ziyaret etti.

Öğrenciyi başarısından dolayı tebrik eden Kaymakam Hüseyin Remzi Konak, bölgede ilçeyi temsil ederek başarı kaydetmesinden dolayı Türkeli İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Mustafa Sinanoğlu'ya tablet hediye etti.

Karadeniz Bölge Birincisi olan Sinanoğlu'nun ayrıca ülke genelinde söz konusu düzenlenen yarışmanın bölgeler arası sonuçlarının da yakın zamanda açıklanacağı öğrenildi.