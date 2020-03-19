İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Boyabat 400 araçlık otoparka kavuşuyor

Boyabat Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve yıl sonunda tamamlanması planlanan Kent Meydanı’nın alt kısmındaki 400 araç kapasiteli kapalı otopark, Ramazan ayı içerisinde Boyabat halkının hizmetine açılacak.

Boyabat Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve yıl sonunda tamamlanması planlanan Kent Meydanı'nın alt kısmındaki 400 araç kapasiteli kapalı otopark, Ramazan ayı içerisinde Boyabat halkının hizmetine açılacak.


Boyama işlemi ve çizgi çalışmaları yapılan kapalı otopark ile ilgili açıklama yapan Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, "2016 yılında yapımına başladığımız; içerisinde tüm kamu kurumları, ticari ve sosyal alanlar ile belediyemizin yer alacağı Kent Meydanı projemizi yılsonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. İlk etapta Kent Meydanımızın altında yer alan 400 araç kapasiteli kapalı otoparkımızı Ramazan ayı içerisinde halkımızın hizmetine açmış olacağız. 2023 vizyonu ile hayat bulan projeleri Boyabatımıza kazandırmakla birlikte park sorunu da artık tarih olacak" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.