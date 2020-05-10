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Boyabat 65 yaş üstü vatandaşlar için hazırlandı

SİNOP (İHA) – Boyabat Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlar için park ve bahçeleri dezenfekte etti.


Boyabat Belediyesi, 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10 Mayıs Pazar günü dışarı çıkacak olmalarından dolayı parklar ve yürüyüş alanlarında dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi.


Korona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik belirlenen gün ve saatte dışarı çıkabilecekleri açıklanmış, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile de detayları paylaşılmıştı. Bu kapsamda 10 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak kaydıyla 65 yaş üstü vatandaşlar dışarı çıkabileceklerdi.


Bu sebeple Boyabat Belediyesi Çevre Temizlik Müdürlüğü ekipleri; sokağa çıkmaya hazırlanan 65 yaş üstü vatandaşlar için parklar ve yürüyüş alanlarını dezenfekte etti. Dezenfekte çalışmalarının dışarıya çıkmanın serbest olduğu günlerde de devam edeceği belirtildi.

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