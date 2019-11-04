Boyabat Abdurrahman Güneş İlkokulundan LÖSEV'e destek

Sinop'un Boyabat ilçesinde bulunan Abdurrahman Güneş İlkokulu öğrencileri, LÖSEV'e destek olmak amacıyla kermes açtı.

Boyabat'ta Abdurrahman Güneş İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri Nuray Yılmaz öncülüğünde, velilerinin de katılımı ile geliri LÖSEV'e aktarılmak üzere yiyecek ve el yapımı ürünlerin satıldığı yardım kermesi açtı. Kermese ilçedeki diğer okullardan katılan öğrenciler harçlıkları ile ürün satın alıp LÖSEV'e destek oldu.

Kermese katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, "Bu kermesi hazırlayan ve okul harçlıkları ile lösemili çocuklara katkı sağlamak isteyen öğrencilerimize teşekkür ederim" dedi.