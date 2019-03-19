Boyabat Adliyesinden kan bağışına destek

Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin ve Ağır Ceza Mahkeme Başkanı İsmail Sezgin, Kızılay'ın kan bağışı çağrısına destek vererek duyarlı olduklarını göstermek ve vatandaşları kan bağışına teşvik etmek için kan bağışında bulundu.

Çetin ve Sezgin yaptıkları konuşmada, “Türkiye'de oranlamaya göre her dört saniyede bir, bir ünite kana ihtiyaç duyuluyor. Her bir ünite kan bağışının üç kişinin hayatını kurtarabileceğinin bilinci ve kan bekleyen binlerce insanın hayatını kurtarma ümidiyle, Boyabat Adliyesi olarak cumhuriyet savcıları, hâkimler ve adliye personeli olarak kan bağışı kampanyasına katıldık. Umarız ki birilerinin hayatına faydamız dokunur” dediler.

Kızılay Kan Merkezi yetkilileri, kan bağışı kampanyasına destek veren Boyabat Adliyesi personeline duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.