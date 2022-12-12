Boyabat bazalt kayalıkları turizme kazandırılacak

Bölgesi için hazırlanan gelişim planıyla da turizme daha da kazandırılması hedefleniyor.

Sinop'un Boyabat ilçesinde Kurusaray köyü bölgesinde 10 hektarlık alanda bulunan ve boyları 40 metreye kadar ulaşan altıgen prizma şeklindeki sütun kayalıklar, üstten bakıldığında arı peteğini andırırken karşıdan bakıldığında ise yan yana dizilmiş prizma gövdeli blok taş yığını şeklinde görünüm sergiliyor. Görkemi karşısında görenleri hayran bırakan Boyabat Bazalt Kayalıkları, 2011 yılında tabiat anıtı olarak tescillenerek Türkiye'de ve dünyada ender rastlanabilecek volkanik oluşumlar arasında gösteriliyor. Jeolojik oluşumu ile ilgili araştırma yapılan yapı, genç döneme ait ve yaklaşık 3 ila 5 milyon yıl yaşında olduğu açıklandı.

"Gelişim planı hazırlanıyor"

Bazalt Kayalıkları bölgesinde turizm potansiyelinin arttırılması için gelişim planı hazırlandığını kaydeden Kültür ve Turizm İl Müdürü Metin Süren, “Bölge turizmi için ve tabiat eko turizmi açısından çok önemli bir destinasyonumuz. Burada Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü tarafından gelişim planı hazırlanıyor. Seyir terası ve yürüyüş yolarıyla turizme kazandırılacak, önemli bir destinasyon haline gelmiş durumda” dedi.