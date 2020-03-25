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Boyabat Belediyesi ekipleri yaşlılara yardım elini uzattı

Boyabat Belediyesi zabıta ekipleri korona virüsü önlemleri kapsamında evlerinden dışarıya çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım eli uzattı.


Boyabat Belediyesi geçtiğimiz günlerde korona virüsü önlemleri kapsamında 65 yaş üstü kişilerin evlerinden dışarıya çıkmamasını ihtiyaçlarının ise belediye aracılığı ile giderileceğini duyurmuştu. Belediyenin bu çağrısını dikkate alan Boyabatlı vatandaşlar belediyeyi arayarak yardım talep etti.


Yardım talebinde bulunan vatandaşlara zabıta ekipleri ve belediye personeli yardım elini uzatarak, eczane ve market ihtiyaçlarını evlerine kadar getirdi. Çalışmaların tüm hızla devam edeceğini ifade eden yetkililer 65 yaş üstü olanların dışarıya çıkmamalarını, 153 Beyaz Masa'yı arayarak yardım talep etmelerini bildirdiler.

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