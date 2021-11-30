Boyabat Belediyesi mezbaha tesisinin işletilmesi için imzalar atıldı

Boyabat Durağan yolu Çatpınar köyü mevkisinde bulunan mezbaha tesisinin 3 yıllık işletme hakkı için ihale gerçekleştirildi. İçerisinde hizmet binası, arıtma tesisi, hayvan bekletme binası (PADOK) ve 4 bin 254 metrekare açık alan bulunan tesisin işletmesi atılan imzalarla devredildi.

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, “Belediyemiz mezbaha tesisinin 3 yıllığına işletilmesi için yapılan ihale hususunda bugün imzalarımızı attık. Yakın zamanda faaliyete başlayacak olan tesisimiz, hemşehrilerimize daha modern ve donanımlı bir ortamda hizmet verecek inşallah. Boyabat'ımıza ve işletme sahiplerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.