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Boyabat Belediyesi yaz spor okulu kayıtları başladı

Sinop’ta pandemi nedeniyle uzun süredir sosyal aktiviteler ve spordan uzak kalan vatandaşların dolu dolu bir yaz geçirmesi ve geleceğin yıldız sporcularını yetiştirmek için Boyabat Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor okullarına kayıtlar başladı.

Sinop'ta pandemi nedeniyle uzun süredir sosyal aktiviteler ve spordan uzak kalan vatandaşların dolu dolu bir yaz geçirmesi ve geleceğin yıldız sporcularını yetiştirmek için Boyabat Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor okullarına kayıtlar başladı.


Atletizm, basketbol, geleneksel okçuluk, badminton, kort tenisi, voleybol gibi spor dallarında verilecek eğitimlerin yanı sıra eğitsel oyunlar ve gezilerin yer alacağı yaz spor okullarına başvurular 23 Haziran'da sona erecek.


Yaş sınırının olmadığı ve ücretsiz olan kurslara katılmak isteyen sporseverler; Çamlıca Mahallesi'nde yer alan Boyabat Belediyesi Spor Kompleksi'ne başvurularını yapabilecekler.

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