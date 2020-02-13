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Boyabat Belediyesinden kan ve kök hücre bağış kampanyası

Sinop Boyabat Belediyesince kan ve kök hücre bağış kampanyası düzenlendi.


Tüm Türkiye'de yürütülen çeşitli bağış kampanyalarının bir yenisi de Boyabat Belediyesinden geldi.


16-20 Şubat tarihleri arasında Büyük Camii önündeki Kızılay noktasında yapılacak olan Sadece üç tüp kan bağışı, Tolga ve Hüma gibi birçok hastaya umut olacak.


Boyabat Belediyesinden yapılan açıklamada, “Dört gün boyunca sürecek kampanyada siz de belirlenen tarihlerde kan bağışında bulunarak hastalarımızın kahramanı olabilirsiniz” denildi.

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