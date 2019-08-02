İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Boyabat Belediyesinden kurban tedbirleri

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, vatandaşların sağlıklı ve güvenli kurbanlık temin etmeleri, hijyen şartlarına uygun bir kesim hizmetiyle insan, çevre ve hayvan sağlığına zarar vermeyecek şekilde dini vecibelerini yerine getirmeleri için gerekli çalışmalara başladıklarını söyledi.


Başkan Çakıcı, bu sene çarşı içerisinde deri toplanmasının yasaklandığını, derilerin sadece Boyabat Belediyesi Hayvan Pazarında toplanacağını belirtti. Çakıcı, bu yıl çok daha etkin ve daha güzel bir kurban satış ve kesim sistemi geliştireceklerini ifade ederek, “Belediyemiz mezbahası Kurban Bayramı öncesinde gerekli tedbirleri aldı. İnşallah vatandaşlarımız herhangi bir sıkıntı yaşamadan mezbahada veterinerimiz ve uzman ekibimiz kontrolünde bu yıl çok daha güzel bir kurban kesimi gerçekleştirecek. Almış olduğumuz karar ile çarşı içerisinde deri toplanması işini de tek merkezde, belediyemiz hayvan pazarında toplanmasına karar verdik. Tarihi çarşımızı istenmeyen bu çirkin görüntüden ve hijyen dışı bu uygulamadan kurtaracağız. Zabıta ekiplerimiz kurallara uymayanlara gerekli yasal müeyyideleri uygulayacaklardır. Vatandaşlarımız mağdur duruma düşmemeleri için lütfen kurallara uysunlar" dedi.


Halk ve çevre sağlığı hassasiyeti çerçevesinde koruyucu ve önleyici tedbirlerin eksiksiz uygulanması için her bayram olduğu gibi bu bayram da kurban satış ve kesim yerlerinde hummalı bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Başkan Çakıcı, "Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için belediyemize bağlı tüm ekiplerimiz bayram boyunca görevlerinin başında olacaktır" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.