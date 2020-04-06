İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Boyabat Belediyesi'nden ücretsiz maske dağıtımı

Yeni tip korona virüsle(Kovid-19) mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Boyabat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri; vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yaptı.


Sosyal mesafenin korunmasının zor olduğu ilçe hal yerinde ekipler; hal yeri giriş ve çıkışlarını ayırarak, vatandaşlara yönelik ateş ölçümü, dezenfektan ve maske dağıtımı gerçekleştirdiler. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, "Korona virüse karşı tedbirlerimizi artırdık. Sosyal mesafe ve kişisel sağlığımızı korumak için hal yerimizdeki giriş ve çıkışları ayırarak vatandaşlarımıza maske dağıtımı yaptık. Lütfen kurallara uyalım, sağlığımızı koruyalım" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.