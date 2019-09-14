Boyabat, cam terasa kavuşuyor

Sinop'un Boyabat ilçesinde, Kırkızlar Kayası'na cam teras yapılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Boyabat'a gelerek projenin fizibilite çalışmalarını inceledi. Projenin inşaaedileceği alanda incelemelerde bulunan Yeniçeri'ye, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr.Serkan Genç eşlik etti.

Başkan Çakıcı konuya ilişkin ''Bugün burada proje aşaması sonlanan ihale aşamasında olan cam teras ve sosyal tesislerin yapılacağı alanda incelemelerde bulunduk. Sayın Genel Müdürümüz ve beraberindeki heyetle Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ile yürütmüş olduğumuzu projelerin fizibilite çalışmalarını inceledik. Projemiz bittiğinde ilçemizin turizmine, tarihi ve kültürel varlığına önemli bir katkı sunacaktır'' ifadelerine yer verdi.