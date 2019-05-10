Boyabat Çattepe İlkokulunda Tübitak 4006 Bilim Fuarı

Sinop'ta Boyabat Çattepe İlkokulunda TÜBİTAK destekli bilim fuarı gerçekleşti.

Boyabat Çattepe İlkokulu ev sahipliğinde yapılan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı koordinatör öğretmen Nurgül Çalışkan önderliğinde Boyabat İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, AR-GE Bilim il koordinatörü Kandemir Çorapçı öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Fuara katılan Boyabat İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan yaptığı konuşmada, “Boyabat Atatürk Ortaokulunun düzenlediği TÜBİTAK Bilim Fuarına hoşgeldiniz. Geleceğin öğretmenleri, bilim insanları, valisi ve belediye başkanı olacak siz gençlerimizin böyle etkinlikler düzenlemesi gurur verici. Bu etkinlikte görev alan, emek harcayan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.