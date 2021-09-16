‘Boyabat çemberi' Külliye'de

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Emine Erdoğan Hanımefendi, Türkiye Belediyeler Birliği ve Olgunlaşma Enstitüsü'nün yürüttüğü, “Türkiye Dokuma Atlası Projesi” için yerli tasarımcıların bir araya geldiği bir toplantı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda Haziran ayında açılışı yapılan Türkiye Dokuma Atlası Sergisi ve Projesi çerçevesinde düzenlenen ve moda tasarımcılarının yanı sıra Boyabat Belediyesi Halk Bilimcileri Mesut ve Elçin Yayla'nın da yer aldığı toplantıda 350 dokumanın tekrar üretime kazandırılması, hangi sektörlerde kullanılabileceği, dokumaları üreten zanaatkarların sorunları ile ilgili görüş alış verişinde bulunuldu. Ayrıca her bölge için bir tasarımcının görevlendirileceği belirtildi.

Yılsonunda kadar Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda sergilenecek eserlerin sonrasında İstanbul'a taşınması, daha sonra da Avrupa'da çeşitli kentlerdeki elçiliklerde sergilenmesi planlanıyor.

Projeden ve yürütülen süreçten duyduğu memnuniyeti dile getiren Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, “Boyabat çemberimizin yer aldığı Türkiye Dokuma Atlası Projesi ile birlikte asırları aşan dokuma hafızası gün yüzüne çıkacak, kadim medeniyetimizin mirası kumaşlar geleceğe ilham olacak. Bu açıdan Boyabat'ımız adına mutluyuz, gururluyuz. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler” dedi.