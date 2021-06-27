İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Boyabat çemberi Türkiye Dokuma Atlasına girdi

Sinop’un Boyabat ilçesine özgü “Boyabat çemberi”, "Türkiye Dokuma Atlası"na girdi.

Sinop'un Boyabat ilçesine özgü “Boyabat çemberi”, "Türkiye Dokuma Atlası"na girdi.


Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Türkiye'nin her bölgesinden yaklaşık 130 ürünün tespit edilip seçildiği "Türkiye Dokuma Atlası" projesi içerisinde Boyabat'ın tescilli değeri Boyabat Çemberi de yerini aldı.


Belirlenen eserler; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda "Türkiye'nin Dokuma Atlası Sergisi" ile misafirlerin beğenisine sunuldu. 22 Haziran'da açılışı yapılan ve Boyabat çemberinin de sergilendiği etkinlik 22 Eylül'e kadar devam edecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.