Boyabat çöp kokusundan kurtulacak

Sinop'un Boyabat ilçesinde yapımı devam eden Katı Atık Bertaraf Tesisi'nin 2021 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.

Kış aylarının gelmesi ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İndeksi raporlarında sağlıksız olarak görülen Sinop'un Boyabat ilçesinde çöplükten gelen kokularda vatandaşları rahatsız ediyor. Sene içerisinde birçok kez vatandaşlar tarafından dile getirilen Boyabat Çöplüğü'nden gelen dumanlar, kış aylarının gelmesi ile hava kalitesini daha da düşürüyordu. Bu sorun Katı Atık Bertaraf Tesisi'nin faaliyete geçmesi sonrası son bulacağı düşünülüyor.

2019 yılında Doğuca köyü Kuzveren mevkisinde yaklaşık 10 hektarlık alanda yapımına başlanan ve inşaatı devam eden tesis, Boyabat, Durağan ve Saraydüzü'nde toplanan atıkların yüksek teknoloji ile el değmeden geri dönüşümünü sağlayacak.

27 milyon liraya mal olan tesis içerisinde; tartı binası, mekanik ayırma ünitesi, kompost ünitesi atık kabul binası, idari bina, tamir bakım atölyesi, 32 bin metre kare kompost depolama yığın alanı bulunuyor.

Boyabat'ın çöp ve çöplük kaynaklı koku sorununa kalıcı çözüm getirmeyi hedefleyen projenin 2021 yılı içerisinde tamamlanması bekleniyor.