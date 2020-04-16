İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Boyabat Devlet Hastanesi korona virüs ile mücadele ediyor

Boyabat 75.

Yıl Devlet Hastanesi korona virüs ile mücadelede önemli bir merkez haline geldi.


Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızlı bir şekilde yayılan Covid-19 pandemesi ile mücadelede Yıl Devlet Hastanesi önemli bir merkez haline geldi. Sinop Atatürk Devlet Hastanesinin yoğunluğunu azaltmak amacıyla Boyabat Devlet Hastanesinin de Covid-19 teşhisi konulan hastaları tedavi sürecine başladığı öğrenilirken, Sinop il genelinde salgınla mücadelede büyük öneme sahip oldu. 12 Nisan günü virüs tedavisine başlanan hastanede toplam 100 yatak, 8 birinci basamak, 6 ikinci basamak yoğun bakım ünitesi ve 300 personel bulunuyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.