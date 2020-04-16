Boyabat Devlet Hastanesi korona virüs ile mücadele ediyor

Yıl Devlet Hastanesi korona virüs ile mücadelede önemli bir merkez haline geldi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızlı bir şekilde yayılan Covid-19 pandemesi ile mücadelede Yıl Devlet Hastanesi önemli bir merkez haline geldi. Sinop Atatürk Devlet Hastanesinin yoğunluğunu azaltmak amacıyla Boyabat Devlet Hastanesinin de Covid-19 teşhisi konulan hastaları tedavi sürecine başladığı öğrenilirken, Sinop il genelinde salgınla mücadelede büyük öneme sahip oldu. 12 Nisan günü virüs tedavisine başlanan hastanede toplam 100 yatak, 8 birinci basamak, 6 ikinci basamak yoğun bakım ünitesi ve 300 personel bulunuyor.