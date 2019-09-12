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Boyabat Devlet Hastanesinde yangın eğitimi

Boyabat 75.

Yıl Devlet Hastanesini personeline yangın eğitimi verildi.


11 Eylül Çarşamba günü Yıl Devlet Hastanesinde Hastane Afet Planı (HAP) kapsamında 2019 masa başı tatbikatı gerçekleştirildi. Boyabat Devlet hastanesi eğitim salonunda HAP komisyonu ve görevlileri tarafından gerçekleştirilen tatbikatta, muhtemel yangın senaryosu üzerinden ilgili birimlerin gerekli koordinasyon çalışması yapıldı.


Tatbikata HAP Komisyon üyeleri ve görevlileri, Yıl Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Seda Sezen Göktaş ve hastane personeli katıldı.

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