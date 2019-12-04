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Boyabat Devlet Hastanesinde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi açıldı

Sinop’un Boyabat ilçesinde 75.

Sinop'un Boyabat ilçesinde 75.Yıl Devlet Hastanesinde bebekleri hayata bağlayan Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi açıldı.


Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesinde 3 kuvözlü 1'ince basamak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi hizmet vermeye başladı. Yeni doğum sonrası sarılıklar ve yeni doğan sonrası beslenme problemi olan bebeklerin yatırılacağı 3 kuvözlü Yoğun Bakım Ünitesi çevre il ve ilçelerden de hasta kabul edecek.


Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada, “Hastanemiz Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine 1. basamak ruhsatı alınarak çevre il ve ilçelerden hasta kabulüne başlamıştır” dedi.

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