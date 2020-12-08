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Boyabat Devlet Hastanesi'ne merkezi oksijen sistemi kuruldu

Boyabat 75.

Yıl Devlet Hastanesi'ne merkezi oksijen sistemi kurularak kullanımına başlandı.


Sinop'un Boyabat ilçesinde pandemi hastanesi olarak hizmet veren ve geçen günlerde yoğun bakım yatak kapasitesinde artırıma giden Yıl Devlet Hastanesi'ne Kovid-19 ile mücadele kapsamında merkezi oksijen sistemi kuruldu.


Oksijen tüpleri yerine daha modern ve kullanışlı olan merkezi oksijen sistemi ile Yıl Devlet Hastanesi'nde ayakta veya yatarak tedavi gören bütün hastalara gerektiğinde aynı anda oksijen bağlanabildiği ifade edildi.

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