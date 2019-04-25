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Boyabat Emniyeti ana sınıflarında

Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Asayiş ekipleri ile Boyabat Kaymakamlığı, "Bizim Projemiz" programı kapsamında ilçede bulunan ana sınıflarını ziyaret etti.

Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Asayiş ekipleri ile Boyabat Kaymakamlığı, "Bizim Projemiz" programı kapsamında ilçede bulunan ana sınıflarını ziyaret etti.


Boyabat Kaymakamlığı "Bizim Projemiz" programı kapsamında yıl içinde hazırladıkları 20 projeyi gerçekleştirmeye devam ediyor. Boyabat Karacaören Şehit Turan Meşe Ana Sınıfı ile Boyabat Dumlupınar Ana Sınıfı'nı ziyaret eden ekiplere öğrenciler de sıcak ilgi gösterdi.


Çocuklarla bir süre sohbet eden polis memurları daha sonra yardıma ihtiyaç anında emniyetin 3 haneli telefon numarası 155'i aramaları konusunda eğitim verirken, öğrencilere özellikle sokakta tanımadıkları kişilerin şeker, çikolata ve benzeri şeylerin vereceğini söylediklerinde neler yapmaları gerektiği konusunda da bilgilendirdiler. Polis memurları aynı zamanda polislik mesleğini anlatırken, öğrencileri trafik hakkında da bilmeleri ve uymaları gereken kurallar hakkında bilgi verdikten sonra yanlarında getirdikleri hediyeleri öğrencilere takdim ettiler.

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