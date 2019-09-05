Boyabat Emniyeti öğretmenlere trafik eğitimi veriyor

Sinop'un Boyabat ilçesinde öğretmenlere Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından eğitim verildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan çalışmalar kapsamında 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı öncesinde ilçede görev yapan okul öncesi öğretmenlerine '' Trafik Güvenliği Eğitimi'' verildi.

15 Temmuz Kültür Merkezi Konferans salonunda düzenlenen eğitim programını Boyabat Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri yürüttü.Trafik kazalarını önlemek, trafik kurallarına uyma noktasında bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen programda; trafik sistemi, trafiğin unsurları ve güvenliğinin önemi, görme, görülme ve duymanın trafikteki riskleri azaltmadaki önemi, hıza bağlı riskler, kavşaklarda karşılaşabilecek riskler; cep telefonu kullanımı, öndeki aracı geçme kuralları, yorgun ve uykusuz araç kullanmaya bağlı riskler ile emniyet kemeri kullanmanın önemi konuları üzerinde duruldu.