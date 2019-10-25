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Boyabat Emniyetinden Huzur Toplantısı

Sinop’un Boyabat ilçesinde Emniyet Müdürlüğü tarafından dolandırıcılığa karşı alınması gereken önlemler ve trafik konularının ele alındığı huzur toplantısı gerçekleştirildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde Emniyet Müdürlüğü tarafından dolandırıcılığa karşı alınması gereken önlemler ve trafik konularının ele alındığı huzur toplantısı gerçekleştirildi.


Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar toplantıya katılan kurum müdürü,personeli, STK temsilcileri ve muhtarlara uyarılarda bulunarak, kurum içi ve önlerinde birlikte hareket etmenin önemini vurguladı. Birlikte ve dikkatli hareket ederek vatandaşları dolandırıcılara karşı korumaları gerektiğini söyledi.


Dolandırıcıların hangi yöntemleri kullandığına dair örnekler veren Bayar, bilgisayar ekranından dolandırıcılar tarafından mağdur edilen vatandaşların konuşma videolarını izletip, böyle bir durumla karşılaştıklarında hiç vakit kaybetmeden 155'i arayarak kendilerine haber verilmesini istedi.


Toplantıda ayrıca ilçedeki asayiş, trafik ve güvenlik konularında davetlilerin soru ve görüşleri dinlenerek alınabilecek önlemler konuşuldu.


Toplantıya, Boyabat Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ceylan, İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amir Vekili Komiser Mehmet Özcan, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Vekili Burak Bozlak, İlçe Emniyet Müdürlüğü Başpolisi Merdişah Şentürk, STK temsilcileri, kurum ve kuruluş temsilcileri ile köy muhtarları katıldı.

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