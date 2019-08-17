Boyabat Fatih İlkokulu ‘Harezmi Eğitim Modeli'ni uygulayacak

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2016-2017 eğitim-öğretim yılında hayata geçirilen, ‘Harezmi Eğitim Modeli' Boyabat Fatih İlkokulunda uygulanacak.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü ilk ve tek yerli STEM ders modeli Harezmi Eğitim Modeli uygulama okulu başvuru sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre Boyabat Fatih İlkokulu, İstanbul dışından seçilen 263 okul arasına girmeyi başararak sene içerisinde Harezmi Eğitim Modeli'ni uygulayacak pilot okullardan birisi oldu.

Harezmi Eğitim Modeli nedir?

Harezmî Eğitim Modeli, çocukların teknolojiyi kullanarak nasıl üretebileceklerini keşfetmelerinin yanında; güvenli, etik ve ahlaki değerleri özümseyerek, bilimsel araştırma yöntemleri ile belirlediği süreci, öğretmenleri ile değerlendirip güncelleyen yapıda İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geliştirilmiş bir eğitim modeldir. Eğitimin diğer süreçlerini doğrudan ve nitelikli etkide bulunduğu için genel bir eğitim modeli olarak da ele alınabilir. Öğrencilerin günlük, gerçek yaşam problemlerini tanımlayıp, çözmek üzere algoritma tasarlayan, adım adım bu sorunun nasıl çözüleceğini belirleyip programlamanın gücünden faydalanarak yenilikçi fikirler üretme sürecidir. Modelin zemininde beş ana başlık mevcuttur. Bilgisayar bilimi öğretiminin sosyal bilim dalı ile bütünleştirilen, bilgi işlemsel düşünme becerisinin hayata adapte edildiği, Programlama ve Öğretim araçlarının etkin kullanıldığı, disiplinlerarası yaklaşımı yeniden yorumlayarak farklı disiplinlerin eş değerde yer aldığı iş birliğini benimseyen, robotik ve oyun tasarımı ile eğlenerek üreten, kendini sürekli güncelleyen bir eğitim modelidir.