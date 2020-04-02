İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Boyabat Gençlik Merkezi'nde maske üretimi başladı

Sinop Boyabat Gençlik Merkezi’nde yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında korumalı maske üretimi başladı.

Sinop Boyabat Gençlik Merkezi'nde yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında korumalı maske üretimi başladı.


Sinop'un Boyabat ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından korona virüs salgını nedeniyle artan maske ihtiyacını karşılamak amacıyla maske üretimine başladı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Boyabat Gençlik Merkezi Müdürü Hüseyin Köroğlu yaptığı açıklamada, ”Sağlığımızı tehdit eden kovid-19 salgını sebebiyle devletimiz salgının yayılma hızının önüne geçilmesi noktasında tüm kurumlarıyla seferber olmuş durumdadır. Yerli ve milli dinamikler harekete geçirildiği zaman biz bize yeteriz. Vatandaşlarımız devletimizin aldığı tedbirleri harfiyen uyguladığı takdirde bu salgını yeneceğimize inancım tamdır. Bu zorlu dönemde özverili ve fedakarlıkla görevini yapan sağlık çalışanlarımıza teşekkürü borç bilirim. Ayrıca koruyucu maskenin Boyabat'ta Boyabat Gençlik Merkezi tarafından üretilip sağlık çalışanlarının kullanımına sunulması bizi mutlu etmiştir” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.