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Boyabat hayvan pazarında kurbanlık hayvan satışı yoğunluğu

Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte 29 Temmuz 2019 Pazartesi günü kurulan Boyabat hayvan pazarında hareketlilik başladı.

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte 29 Temmuz 2019 Pazartesi günü kurulan Boyabat hayvan pazarında hareketlilik başladı.


Pazartesi günleri kurulan Boyabat hayvan pazarında yoğunluk dikkat çekti. Pazarda büyükbaş hayvan fiyatları 5 bin ile 15 bin lira arasında, küçükbaş hayvan fiyatları ise 900 ile 2 bin 500 lira arasında satışı çıktı. Hayvan yetiştiricileri pazarda hareketliliğin başladığını, bu seneden umutlu olduklarını ve alıcıları pazara beklediklerini söyledi.

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