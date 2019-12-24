Boyabat İmam Hatip Lisesinden iki il birinciliği

Boyabat Anadolu İmam Hatip Lisesi Genç Muhafızlar Hafızlık ve Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışmalarında iki il birinciliği kazandı.

Boyabat Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından organize edilen Genç Muhafızlar Hafızlık ve Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Genç Bilaller Ezan Okuma yarışmaları il finali Boyabat 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Lisesi öğrencisi Necip Ağcakaya hafızlık dalında il birincisi oldu. Gene aynı il finalinin Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma dalında ise Boyabat Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Nurullah Gömeç birinci oldu.

Yapılan yarışmalar sonucunda birinci olan öğrenciler bölge yarışmalarında Sinop'u temsil edecek.