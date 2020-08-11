İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Boyabat karavan turizminin adresi olacak

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) iş birliğiyle gerçekleşen “Karavanda Seyahat Deneyimi ve Saha Tespit Çalışmaları” için; Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu (UKKF) yöneticileri, karavanları ile birlikte Boyabat’a geldiler.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) iş birliğiyle gerçekleşen “Karavanda Seyahat Deneyimi ve Saha Tespit Çalışmaları” için; Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu (UKKF) yöneticileri, karavanları ile birlikte Boyabat'a geldiler.


Çalışmalar kapsamında Çankırı'dan Boyabat'a gelen yöneticileri, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı karşılayarak hoş geldiniz dedi. Geceyi karavanlarıyla Kalebağı Mesire alanında geçiren heyet, Boyabat Kalesi, Kırkkızlar Kayası, Bazalt Kayalıklarını gezerek incelemelerde bulundular.


Belediye Başkanı Şefik Çakıcı yaptığı açıklamada, “İlk kez karavanla sizler geldiniz. Şehrimize, gönlümüze, kalbimize hoş geldiniz. Şehri adına çok mutluyum. Ben de 2016'da Almanya'da ITB Turizm Fuarı'na katılmış, oradaki turizm çeşitliliğini görmüştüm. Bugün de ilk defa ajansımız sayesinde bu güzel insanlarla Boyabat'ımızı buluşturmuş olduk. Sizler Boyabat'ımızın lezzetleriyle, kültürel mirasıyla, kalesiyle, bazaltıyla, yemekleriyle ve en güzeli de insanlarıyla tanışacaksınız. Hem sizler şehrimize değer katacaksınız, hem de Boyabat sizlere tarihiyle, kültürüyle, insanıyla değer katacak. Bu vesileyle tekrar hoş geldiniz diyor teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.