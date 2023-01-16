Boyabat kültürü bu müzede sergileniyor

Sinop'un ilk özel müzesi olma özelliği taşıyan ‘Boyabat Belediyesi Yaşayan Kültürel Miras Müzesi', ilçenin geçmişinde yer alan yüzlerce yıllık kültürel değerlerini ziyaretçilere sunuyor.

Sinop'un Boyabat ilçesinde yüzlerce yıl önce yaşayan ataların kullandığı ve şimdilerde unutulmaya yüz tutmuş kültürel mirasları ‘Boyabat Belediyesi Yaşayan Kültürel Miras Müzesi'nde sergileniyor. Türkiye'nin beşinci yaşayan kültürel miras müzesi olan yapıda sergilenen yüzlerce tarihi eser, ilçenin gelenek, görenek, adet ve inançlarını ziyaretçilere aktarıyor.

Müzeyi oluştururken köylerde derlemelere çıktıklarını belirten müzenin sorumlusu Elçin Yayla, ilçenin gelenek, görenek, hikâye, atasözleri ve deyimleri bir araya getirerek oluşturduklarını söyledi. Yayla, “Yaşayan müze konseptindeyiz, tamamen anlatımla rehber eşliğinde gezdirilen bir müze. Aynı zamanda bu ziyaretçiyle etkileşim halinde olmamızı sağlıyor, sohbet ederek gezdiriyoruz. Bizim de onlardan öğrendiğimiz ‘çok geçmişte dedelerimiz, babaannelerimiz böyle yapardı' dedikleri gelenekleri öğrendiğimiz durumlar da oluyor. Yaşayan müzelerin genel özelliği de budur aslında, sürekli kendilerini yeniler ve ölmeye yüz tutmuş gelenekleri tekrar canlandırırlar” diye konuştu.

Müzenin gelin odasında sergilenen tahmini 130 yıllık olduğu düşünülen gelinlik hakkında müze sorumlusu Yayla, “Türk gelinliği kırmızıdır, beyaz gelinlik bize Batı'dan geçmiş bir kültürel aktarımdır. Yörenin diğer kadın kıyafetleri ise daha renklidir ve bunların ortak adı da üç parçadan oluştukları için ‘üçetek' ismi verilmiştir” şeklinde konuştu.

Müze binasının da ilçe merkezinde bulunan tarihi bir ev olduğunu kaydeden Yayla, “150 yıllık bir konak burası, Mahmut Hüdai Efendi Konağı olarak biliniyor. Aslında burada dikkat çekmemiz gereken bir husus ta aslında odalar ve içindekiler değil, içinde bulunduğumuz bu yapının da bir hikayesi olmasıdır” ifadelerini kullandı.

Müzeyi ziyaret eden Vural Kılıç, Boyabat'ın merkezinde böylesine bir evde kültürel mirası aktaran müzenin olmasının çok değerli olduğunu söyledi. Kılıç, “Boyabat'ın tarihinin, gelenek ve göreneklerinin anlatıldığı güzel bir mekan. Arkadaşlarımız da ilgili davranıyorlar, ilimizden ve il dışından tüm vatandaşların gelip görmesi gereken bir yer” diye konuştu.

Ziyaretçi Kemal Çelik ise “Evimiz çok güzel, burada emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Tamamıyla doğal ürünler, köylerden toplanan ürünler olduğunu biliyoruz. Özü değişmemiş, tamamıyla eskiden gelen şekilde bize sunuyorlar” dedi.