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Boyabat Müftülüğü okullara ve cezaevine kitaplık kurdu

Boyabat İlçe Müftülüğü ilçedeki Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve okullara Diyanet Kitaplarının yer aldığı kitaplık hediye etti.


Boyabat Müftlüğü Boyabat Kaymakamlığı tarafından başlatılan '' Bizim Projemiz'' kapsamında ''Diyanet Kitaplığı Okullarda ve Diyanet Kitaplığı Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda'' projelerini hayata geçirdi.Bu kapsamda çalışmalar yapan görevliler Boyabat Türk Telekom Fen Lisesi,Boyabat Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi, Boyabat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi, Fatih İlkokulu, Atatürk Orta Okulu ile Boyabat Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna kitaplıklar kurarak öğrencilerin ve tutukluların kullanımına sundu.

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