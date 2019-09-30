İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Boyabat Panayırı 16 Ekim'de

Boyabat Panayırı bu yıl 16-23 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacak.


16 Ekim Çarşamba günü başlayacak olan Boyabat Panayırı önceki panayırlarda olduğu gibi ilk kurulduğu yerde yapılacak.


Panayırda lunapark, hayvan pazarı, emtia alışverişlerinin yanı sıra ilçenin tanıtımına katkıda bulunmak üzere, eski otogarda stantlar açılacak.


Geçmiş ile geleceği bir konsepte sığdırmaya çalışan Boyabat Belediyesi, kültürel etkinliklere de yer vererek geçmişle gelecek arasında köprü kuracak. Ata sporu güreş 20 Ekim Pazar günü Şehir Stadında yapılacak. Güreş müsabakalarına 2019 Yılı Kırkpınar Başpehlivanın Ali Gürbüz'ün yanı sıra 40 başpehlivan katılacak.


Panayır 16 Ekim Çarşamba günü başlayıp, 23 Ekim Çarşamba günü sona erecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.