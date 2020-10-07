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Boyabat Panayırı ve Geleneksel Yağlı Güreşleri iptal

Boyabat Belediyesi tarafından her yıl ekim ayında düzenlenen “Boyabat Panayırı ve Geleneksel Yağlı Güreşleri”, korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl iptal edildi.


Boyabat Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Şefik Çakıcı başkanlığında, AK Parti ve İyi Parti Gruplarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantı sonucunda; Ekim ayı içerisinde düzenlenen “Boyabat Panayırı ve Geleneksel Yağlı Güreşleri”nin, korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl yapılmamasına karar verildi.

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