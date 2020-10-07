Boyabat Panayırı ve Geleneksel Yağlı Güreşleri iptal

Boyabat Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Şefik Çakıcı başkanlığında, AK Parti ve İyi Parti Gruplarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantı sonucunda; Ekim ayı içerisinde düzenlenen “Boyabat Panayırı ve Geleneksel Yağlı Güreşleri”nin, korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl yapılmamasına karar verildi.